Рязанских автомобилистов попросили помочь в поисках пропавшей 75-летней женщины

Волонтеры обратились к автомобилистам, которые могли проезжать в пятницу, 6 сентября, с 17:30 до 20:00 по трассе Москва — Астрахань между населенными пунктами Скопин-Михайлов, а также по трассе Скопин — Рязань между населенными пунктами Немерово-Пронск. Поисковики призвали водителей просмотреть записи с видеорегистраторов и предоставить им.

Рязанских автомобилистов попросили помочь в поисках пропавшей 75-летней женщины. Пост об этом появился в воскресенье, 8 сентября, в группе ПСО «ЛизаАлерт».

Волонтеры обратились к автомобилистам, которые могли проезжать в пятницу, 6 сентября, с 17:30 до 20:00 по трассе Москва — Астрахань между населенными пунктами Скопин-Михайлов, а также по трассе Скопин — Рязань между населенными пунктами Немерово-Пронск. Поисковики призвали водителей просмотреть записи с видеорегистраторов.

Если устройство зафиксировало передвижение пропавшей, волонтеры просят сообщать информацию по номеру круглосуточной горячей линии «Лиза Алерт» +7 (800)700-54-52 или инфоргу поиска Ольге по номеру +7 (920) 632-62-19 .

Напомним, 75-летняя Зинаида Никиткова из села Рождествено пропала 6 сентября.