Против рэпера Моргенштерна* возбудили уголовное дело

Ему вменяют часть 2 статьи 330.1 УК (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах). Отмечается, что минимальное наказание по статье — штраф до 300 тысяч рублей, а максимальное — лишение свободы до двух лет.

Против рэпера Моргенштерна* завели уголовное дело, передает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Моргенштерн* публиковал материалы в Telegram-канале и на YouTube без специальной пометки.

Ему вменяют часть 2 статьи 330.1 УК (Уклонение от исполнения обязанностей иноагента). Отмечается, что минимальное наказание по статье — штраф до 300 тысяч рублей, а максимальное — лишение свободы до двух лет.

Напомним, прокуратура Москвы потребовала возбудить на рэпера Алишера Моргенштерна* уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагентов.

*признан иностранным агентом в РФ