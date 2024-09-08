В Касимовском районе упавшее дерево заблокировало проезд по трассе

Инцидент произошел в воскресенье, 8 сентября.

В Касимовском районе упавшее дерево заблокировало проезд по трассе. Об этом сообщили в Telegram-канале «Автоклуб города Касимов» в воскресенье, 8 сентября.

Дерево упало перед рабочим поселком Гусь-Железный. На опубликованных кадрах видно, что перегорожена практически вся проезжая часть.

Позже в редакцию РЗН. инфо читатели прислали видео, на котором видно, что на месте происшествия работают сотрудники полиции. По словам собеседников, дерево начали убирать с дороги.

Фото: Telegram-канал «Автоклуб города Касимов»