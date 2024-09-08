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Два ребенка пострадали при обстреле ВСУ в Белгородской области
Мальчика с черепно-мозговой травмой и рваной раной левой голени и его брата с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в областную клиническую больницу.

Над Белгородским районом система ПВО сбила несколько воздушных целей Украины, пострадали двое детей. Об этом в воскресенье, 8 сентября, в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его предварительным данным, в селе Никольское из-за обстрела пострадали три человека.

Отмечается, что в больницу доставили двух детей. Одному мальчику диагностировали черепно-мозговую травму и рваную рану левой голени, другому — закрытую черепно-мозговую травму. Третьей пострадавшей мирной жительнице оказали медпомощь на месте происшествия. От госпитализации она отказалась.

Кроме того, как пишет губернатор, после атаки ВСУ разрушены два жилых дома.

«Различные повреждения выявлены в четырех многоквартирных домах, 12 частных домовладениях, двух хозпостройках, двух коммерческих объектах: выбиты окна, пробиты кровли, посечены фасады и заборы. Осколками посечены автобус и три автомобиля», — отметил Гладков.

Он добавил, что информация о последствиях уточняется.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова