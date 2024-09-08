Девушка загорала на 1-ом Борковском карьере и столкнулась с онанистом

По словам автора поста, мужчину «спугнули». Он уехал на велосипеде в сторону домов в Борках. Его лицо сфотографировать не успели.

Девушка загорала на 1-ом Борковском карьере в Канищеве и столкнулась с онанистом. Пост об этом она появился в Telegram-канале «RZN_Life» в воскресенье, 8 сентября.

«Я хотела бы поделиться информацией об онанисте, с которым столкнулась, когда загорала и который в наглую орудует средь белого дня около 1-го карьера в Канищеве», — написала она.

По словам автора поста, мужчину «спугнули». Он уехал на велосипеде в сторону домов в Борках. Его лицо сфотографировать не успели.