Во время рейда в Рязани шести мужчинам вручили повестки

Рейд провели военные следователи СК России по Рязанскому гарнизону.

Во время рейда в Рязани 6 мужчин, недавно ставших россиянами, поставили на воинский учет. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщил ИД «Пресса».

Рейд провели военные следователи СК России по Рязанскому гарнизону. На 5-ой базе, некоторых торговых точках и стройках проверили 27 иностранных и натурализованных граждан.

По данным издания, шесть мужчин, недавно ставших россиянами, поставили на воинский учет. Десять иностранцев захотели служить по контракту в ВС РФ.

Отмечается, что всего с начала 2024 года на воинский учет приняли более 500 натурализованных граждан.