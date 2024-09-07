В Воронежской области из-за падения БПЛА на взрывчатку объявили режим ЧС

В ночь на 7 сентября силы ПВО и средства РЭБ в Острогожском районе области сбили БПЛА. В результате падения его обломков начался пожар и детонация взрывоопасных предметов.

В Воронежской области из-за падения БПЛА на взрывчатку объявили режим ЧС. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

В ночь на 7 сентября силы ПВО и средства РЭБ в Острогожском районе области сбили БПЛА. В результате падения его обломков начался пожар и детонация взрывоопасных предметов.

Жителей одного села рядом с местом пожара решили временно эвакуировать в соседний населенный пункт. На месте работают оперативные службы и представители администрации района.

На территории района объявили режим ЧС.