В Скопинском районе пенсионерка вышла из дома и пропала
75-летняя Зинаида Никиткова из села Рождествено пропала 6 сентября.
В Скопинском районе пенсионерка вышла из дома и пропала. Об этом сообщается в группе ПСО «ЛизаАлерт».
75-летняя Зинаида Никиткова из села Рождествено пропала 6 сентября.
Ее приметы: рост 153 см, худощавое телосложение, волосы седые, глаза светло-серые.
В день пропажи была одета в зеленую вязаную кофту, черные штаны, черные галоши.
Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшей по телефону горячей линии: