В Скопинском районе пенсионерка вышла из дома и пропала

75-летняя Зинаида Никиткова из села Рождествено пропала 6 сентября.

В Скопинском районе пенсионерка вышла из дома и пропала. Об этом сообщается в группе ПСО «ЛизаАлерт».

75-летняя Зинаида Никиткова из села Рождествено пропала 6 сентября.

Ее приметы: рост 153 см, худощавое телосложение, волосы седые, глаза светло-серые.

В день пропажи была одета в зеленую вязаную кофту, черные штаны, черные галоши.