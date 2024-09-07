В Рязанской области утонул рыбак

Рязанский МСО проводит доследственную проверку после смерти мужчины 1949 года рождения.

В Рязанской области 75-летний мужчина утонул в пруду. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По данным следствия, утром в пятницу, 6 сентября, житель деревни Мантурово Рыбновского района отправился на рыбалку и долго не возвращался домой. Родственники нашли вещи мужчины на берегу пруда.

Позже, как отметили в СК, спасатели подняли тело рыбака из воды.

Рязанский МСО проводит доследственную проверку после смерти 75-летнего мужчины.