В Рязанской области мужчина погиб из-за долгого ожидания «скорой»

Трагедия произошла в начале сентября в Спасске.

В Рязанской области мужчина погиб из-за долгого ожидания «скорой». Об этом в комментариях под постом Павла Малкова сообщил родственник погибшего.

Трагедия произошла в начале сентября в Спасске. По словам родственника, погибшему стало плохо в поле, его привезли домой и вызвали «скорую». Диспетчер сообщил, что ждать врачей придется не менее четырех часов, «так как одна машина повезла что-то в Рязань, еще 3 заняты, в итоге повезли сами в Спасск».

«Там сказали, что помочь не могут и нужно ехать в Рязань. Пока ждали бумажку, человек умер», — написал мужчина.