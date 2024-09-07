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В Рязанском районе прокомментировали инцидент с упавшим на избирательном участке туалетом
Глава администрации Рязанского района Борис Ясинский прокомментировал инцидент с упавшим на избирательном участке туалетом. Инцидент произошел в пятницу, 6 сентября.

Глава администрации Рязанского района Борис Ясинский прокомментировал инцидент с упавшим на избирательном участке уличным туалетом, пишет 7info.

«Туалет был в исправном состоянии. Накануне выборов заметили, что незначительно осыпался песок. В четверг, 5 сентября, туалет передвинули, укрепили и вернули на место. Пострадавших не было, якобы упавшая женщина за медицинской помощью не обращалась», — рассказал Ясинский изданию.

Ранее стало известно, что в пятницу, 6 сентября, в Агро-Пустыни на избирательном участке упал уличный туалет с членом комиссии внутри.