СК возбудил уголовное дело после массового ДТП в Рязани, где погиб ребенок

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП, а также сбор и закрепление доказательств.

Железнодорожным МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело после массового ДТП на Московском шоссе в Рязани, в котором погиб пятилетний ребенок. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального СУ СК.

По данным следствия, в пятницу, 6 сентября, пьяный водитель легковушки превысил разрешенную скорость движения, не справился с управлением и въехал в другой автомобиль, который остановился из-за затора на дороге. После этого машины столкнулись с третьим транспортом.

Отмечается, что по уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП, а также сбор и закрепление доказательств.

Напомним, авария случилась примерно в 13:00, около дома № 21 по улице Московское шоссе.

В результате происшествия 63-летнюю пассажирку «Lada Vesta», а также водителя «Lada Kalina» и его пассажира в возрасте пяти лет с различными травмами доставили в медучреждение. Позже стало известно, что ребенок скончался в больнице.