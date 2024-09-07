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Рязанскую певицу Ольгу Чикину обманули телефонные мошенники
Инцидент произошел вечером в пятницу, 6 сентября. Как пишет Чикина, она была уставшая после работы. Ей позвонила «доброжелательная девушка с грамотным русским языком» и предложила пройти диспансеризацию. Телефонная мошенница убедила Чикину скачать программу на телефон. Так, злоумышленники получили доступ к рабочему столу гаджета. После этого певицу переключили на другого «специалиста».

Рязанскую певицу Ольгу Чикину обманули телефонные мошенники. Об этом она сообщила на своей странице во «ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером в пятницу, 6 сентября. Как пишет Чикина, она была уставшая после работы. Ей позвонила «доброжелательная девушка с грамотным русским языком» и предложила пройти диспансеризацию. Телефонная мошенница убедила Чикину скачать программу на телефон. Так, злоумышленники получили доступ к рабочему столу гаджета. После этого певицу переключили на другого «специалиста».

"Мне несколько раз хотелось прерваться, но было неудобно перед ней, такой терпеливой и помогающей. И я, как последний кретин, заходила по ее совету в личные кабинеты банков, чтобы посмотреть какую-то страховку. Пыталась зайти на «Госуслуги», но, слава Богу, забыла пароль", — рассказала Чикина.

Она поняла, что ей позвонили мошенники после того, как на экране телефона появился черный экран, и он завис.

Чикина отметила, что всего злоумышленники вывели 137 тысяч с кредитки «Т-Банка» в банк ВТБ, а оттуда отправили неизвестной Марине Г. в банк «Уралсиб».

"Вот уже два дня пытаюсь принять, что это случилось со мной. Читаю разные тексты об этом, в основном психологического толка, чтобы как-то себя поддержать… И скажите, ради Бога, своим близким, пусть не ведутся на звонки про поликлиники и диспансеризацию", — заключила Чикина.

Ранее мошенники украли у пожилой рязанки 350 тысяч под видом диспансеризации.

Фото: личная страница Ольги Чикиной во «ВКонтакте»