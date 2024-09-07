Рязанская ГАИ анонсировала массовые рейды по поиску пьяных водителей
Инспекторы ДПС будут использовать метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество автомобилистов, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.
Рязанская ГАИ анонсировала массовые рейды по поиску пьяный водителей. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
В субботу, 7 сентября, сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды по поиску пьяных водителей.
Инспекторы ДПС будут использовать метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество автомобилистов, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.