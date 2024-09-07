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Рязанцы пожаловались на подростков-цыган «терроризирующих» магазины
По словам автора поста, подростки не русской внешности пытались обокрасть магазин «Ярче» около больницы № 11.

Рязанцы пожаловались на подростков-цыган «терроризирующих» магазины. Пост об этом появился в Telegram-канале Rzn Life в субботу, 7 сентября.

По словам автора поста, подростки не русской внешности пытались обокрасть магазин «Ярче» около больницы № 11.

«Больше пяти человек пытались украсть товар, вели себя максимально неадекватно. Вышли, орали на всю улицу и пошли „терроризировать“ „Бонтэ“ своими выходками», — отметила рязанка.