Неплательщицу штрафов в Рыбновском районе поймали с помощью системы «Паутина»

По данным региональной ГАИ, во время проведения оперативно-профилактических мероприятий с помощью системы СПО «Паутина» нашли женщину-водителя, имеющую задолженность по оплате 18-ти административных штрафов.