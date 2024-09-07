Неплательщицу штрафов в Рыбновском районе поймали с помощью системы «Паутина»
По данным региональной ГАИ, во время проведения оперативно-профилактических мероприятий с помощью системы СПО «Паутина» нашли женщину-водителя, имеющую задолженность по оплате 18-ти административных штрафов.
Неплательщицу штрафов в Рыбновском районе Рязанской области поймали с помощью системы «Паутина». Об этом
По данным ведомства, во время проведения оперативно-профилактических мероприятий с помощью системы СПО «Паутина» нашли женщину-водителя, имеющую задолженность по оплате 18-ти административных штрафов.
Отмечается, что на имущество неплательщицы наложили арест.