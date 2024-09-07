В центре Рязани перекрыли движение из-за ремонтных работ

В районе ремонта установят соответствующие дорожные знаки. Место проведения работ будет огорожено.

На улице Некрасова в Рязани перекрыли движение из-за ремонтных работ. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщила пресс-служба горадминистрации.

По данным ведомства, из-за аварийно-ремонтных работ на магистральных сетях ливневой канализации перекроют движение по улице Некрасова в районе пересечения с улицей Соборной с 16.30 7 сентября до 20.00 8 сентября.

Отмечается, что в районе ремонта установят соответствующие дорожные знаки. Место проведения работ будет огорожено.