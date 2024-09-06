В рязанском МЧС рассказали о сохранении высокого класса пожарной опасности
Отмечается, что в четверг, 5 сентября, замначальника ГУ МЧС по региону Николай Петренко провел авиамониторинг лесов Клепиковского, Рязанского, Рыбновского, Спасского районов.
В рязанском МЧС рассказали о сохранении высокого класса пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в четверг, 5 сентября, замначальника ГУ МЧС по региону Николай Петренко провел авиамониторинг лесов Клепиковского, Рязанского, Рыбновского, Спасского районов.
По его словам, в связи с жаркой погодой и отсутствием осадков, на территории Рязанской области в отдельных районах сохраняется высокий класс пожарной опасности.