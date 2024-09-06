В Рязанской области пьяный мужчина украл велосипед, чтобы доехать в соседнюю деревню

Мужчину уволили с работы на окраине поселка Лесного за употребление спиртного. Чтобы вернуться домой в деревню Авдотьинка мужчина специально обошел подъезды многоквартирных домов, чтобы найти велосипед, который будет удобно похитить.

В Рязанской области пьяный мужчина украл велосипед, чтобы доехать до дома в соседнюю деревню. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В полицию обратился 56-летний житель поселка Лесной в Шиловском районе. Он рассказал, что из подъезда его дома пропал его велосипед. Оперативники опросили свидетелей и узнали в описании угонщика 50-летнего жителя Шиловского района, ранее неоднократно судимого за кражи.

Выяснилось, что мужчину уволили с работы на окраине поселка Лесного за употребление спиртного. Чтобы вернуться домой в деревню Авдотьинка мужчина специально обошел подъезды многоквартирных домов, чтобы найти велосипед, который будет удобно похитить. Обнаружив подходящий велосипед, злоумышленник уехал на нем домой, а потом планировал использовать для себя.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.