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В Рязани задержали 23-летнего работника «наркошопа»
общей сложности в результате оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято более 144 г мефедрона.

В Рязани задержали 23-летнего работника «наркошопа». Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с сотрудниками УФСБ России по Рязанской области и отдела МВД России по Октябрьскому району города Рязани задержали 23-летнего рязанца.

В его квартире на улице Советской Армии полицейские нашли 83 г мефедрона. Также оперативники установили места закладок, которые он сделал ранее. На улицах Новоселов и Советской Армии были обнаружены 12 закладок, одна из них — оптовая, массой 33 г.

В общей сложности в результате оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято более 144 г мефедрона.

Возбуждено уголовное дело.