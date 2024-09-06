В Рязани выпустили лимитированную серию открыток к Форуму древних городов
Отмечается, что 7 сентября с 12:00 на Лыбедском бульваре можно будет отправить послания своим друзьям и родственникам.
В Рязани выпустили лимитированную серию открыток к Форуму древних городов. Об этом сообщает «Почта России».
Отмечается, что карточки выпустили ограниченным тиражом. Кроме того, 7 сентября с 12:00 на Лыбедском бульваре можно будет отправить послания своим друзьям и родственникам.
Сотрудники Почты помогут найти индекс получателя.