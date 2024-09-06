В Рязани три мигранта избили сотрудницу полиции

По версии следствия, в сентябре 2023 года в отдел по вопросам миграции пришли шесть жителей, сопровождающих несовершеннолетнего. При ознакомлении с заявлением о выдаче паспорта между матерью подростка и полицейским завязался конфликт, на фоне которого трое из находившихся в кабинете сопровождающих избили сотрудницу отдела.

В Рязани три мигранта избили сотрудницу полиции. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в сентябре 2023 года в отдел по вопросам миграции пришли шесть жителей, сопровождающих несовершеннолетнего. При ознакомлении с заявлением о выдаче паспорта между матерью подростка и полицейским завязался конфликт, на фоне которого трое из находившихся в кабинете сопровождающих избили сотрудницу отдела.

Их остановили другие полицейские.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Рязани для рассмотрения по существу.