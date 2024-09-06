В Рязани олимпийские чемпионы по тхэквондо провели мастер-классы
В среду, 4 сентября, в Академии единоборств прошли мастер-классы, фотосессии с олимпийскими чемпионами по тхэквондо, концертная программа и поединки в командных соревнованиях: сборная Москвы против сборной ЦФО.
Перед основным поединком показательные выступления продемонстрировала юношеская сборная Рязанской области.
В составе сборной ЦФО два представителя Рязани: чемпион России Степан Баранов и секундант команды Шахоб Саидов.
В мероприятии приняли участие олимпийские чемпионы:
- чемпион мира, чемпион Европы, призер серии Гран-при, Олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта России Максим Храмцов;
- двукратный чемпион Европы, семикратный чемпион серия Гран-При, чемпион мира, Олимпийский Чемпион, Заслуженный мастер спорта России Владислав Ларин;
- чемпионка Европы, серебряная призерка мира, призерка серии Гран-при, серебряная призерка Олимпийских Игр, Заслуженный мастер спорта России Татьяна Минина;
- пятикратная чемпионка России, чемпионка и призерка Европы, чемпионка и призерка мира, призерка серии Гран-при, победитель олимпийского отбора Большой шлем Полина Хан.