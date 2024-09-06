В Рязани олимпийские чемпионы по тхэквондо провели мастер-классы

В среду, 4 сентября, в Академии единоборств прошли мастер-классы, фотосессии с олимпийскими чемпионами по тхэквондо, концертная программа и поединки в командных соревнованиях: сборная Москвы против сборной ЦФО.

Перед основным поединком показательные выступления продемонстрировала юношеская сборная Рязанской области.

В составе сборной ЦФО два представителя Рязани: чемпион России Степан Баранов и секундант команды Шахоб Саидов.

В мероприятии приняли участие олимпийские чемпионы: