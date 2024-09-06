Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 06
23°
Сбт, 07
25°
Вск, 08
26°
ЦБ USD 89.7 0.77 06/09
ЦБ EUR 99.19 1.12 06/09
Нал. USD 89.41 / 90.20 06/09 12:30
Нал. EUR 99.61 / 99.97 06/09 12:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Арматурщица Елена Рокунова познакомилась с мужем на стройплощадке. Ком...
Вчера 11:59
907
Деньги, сети, темнота. Стали известны причины массовых отключений свет...
РЗН. инфо продолжает разбираться в причинах аварий, кот...
3 сентября 15:50
5 217
«Родители рады, что я выбрал карьеру строителя». Студент Артем Кузьмин...
В этом году молодой человек окончил третий курс Рязанск...
27 августа 14:27
6 407
Как в Рязани можно избавиться от старой одежды
В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от ст...
18 августа 16:30
16 182
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани олимпийские чемпионы по тхэквондо провели мастер-классы

В среду, 4 сентября, в Академии единоборств прошли мастер-классы, фотосессии с олимпийскими чемпионами по тхэквондо, концертная программа и поединки в командных соревнованиях: сборная Москвы против сборной ЦФО.

Перед основным поединком показательные выступления продемонстрировала юношеская сборная Рязанской области.

В составе сборной ЦФО два представителя Рязани: чемпион России Степан Баранов и секундант команды Шахоб Саидов.

В мероприятии приняли участие олимпийские чемпионы:

  • чемпион мира, чемпион Европы, призер серии Гран-при, Олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта России Максим Храмцов;
  • двукратный чемпион Европы, семикратный чемпион серия Гран-При, чемпион мира, Олимпийский Чемпион, Заслуженный мастер спорта России Владислав Ларин;
  • чемпионка Европы, серебряная призерка мира, призерка серии Гран-при, серебряная призерка Олимпийских Игр, Заслуженный мастер спорта России Татьяна Минина;
  • пятикратная чемпионка России, чемпионка и призерка Европы, чемпионка и призерка мира, призерка серии Гран-при, победитель олимпийского отбора Большой шлем Полина Хан.