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В Рязани из-за прорыва теплосети отключили горячую воду на трех улицах
Без ресурса осталась также больница № 8.

В Рязани из-за прорыва теплосети отключили горячую воду на трех улицах. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщила пресс-служба горадминситрации.

Из-за повреждения на трубопроводе в районе перекрестка Первомайского проспекта и улицы Пожалостина был отключен участок второй тепломагистрали.

Под отключение попали дома по следующим адресам:

  • ул. Павлова д. 33, д. 46,
  • ул. Семинарская д. 43,
  • ул. Пожалостина д.14/18, д. 40, д/с 20 и 32,
  • больница 8.

«На данный момент обследуется поврежденный участок, огораживается место провала и организовываются работы по устранению повреждения. Включение потребителей планируется 7 сентября», — говорится в сообщении.