В Рязани из-за прорыва теплосети отключили горячую воду на трех улицах

Без ресурса осталась также больница № 8.

В Рязани из-за прорыва теплосети отключили горячую воду на трех улицах. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщила пресс-служба горадминситрации.

Из-за повреждения на трубопроводе в районе перекрестка Первомайского проспекта и улицы Пожалостина был отключен участок второй тепломагистрали.

Под отключение попали дома по следующим адресам:

ул. Павлова д. 33, д. 46,

ул. Семинарская д. 43,

ул. Пожалостина д.14/18, д. 40, д/с 20 и 32,

больница 8.

«На данный момент обследуется поврежденный участок, огораживается место провала и организовываются работы по устранению повреждения. Включение потребителей планируется 7 сентября», — говорится в сообщении.