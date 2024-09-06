В Рязани еще 327 человек оштрафовали за незаконную торговлю

Всего с начала 2024 года за торговлю и оказание услуг вне установленных мест оштрафовали 1321 нарушителя. Общая сумма наложенных штрафов составила 2 788 700 рублей.

В Рязани еще 327 человек оштрафовали за незаконную торговлю. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Всего с начала 2024 года за торговлю и оказание услуг вне установленных мест оштрафовали 1321 нарушителя. Общая сумма наложенных штрафов составила 2 788 700 рублей.

Ранее число оштрафованных рязанцев составляло 994 человека.