В Рязани еще 327 человек оштрафовали за незаконную торговлю
Всего с начала 2024 года за торговлю и оказание услуг вне установленных мест оштрафовали 1321 нарушителя. Общая сумма наложенных штрафов составила 2 788 700 рублей.
В Рязани еще 327 человек оштрафовали за незаконную торговлю. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Всего с начала 2024 года за торговлю и оказание услуг вне установленных мест оштрафовали 1321 нарушителя. Общая сумма наложенных штрафов составила 2 788 700 рублей.
Ранее число оштрафованных рязанцев составляло 994 человека.