В Россию в августе ввезли рекордное количество автомобилей за последние 12 лет

За месяц в страну было поставлено 89 тысяч новых легковых машин.

В Россию в августе ввезли рекордное количество автомобилей за последние 12 лет. Об этом в пятницу, 6 сентября. ю сообщило аналитическое агентство «Автостат».

За месяц в страну было поставлено 89 тысяч новых легковых автомобилей. До этого больше новых автомобилей за месяц было ввезено в августе 2012 года (более 120 тысяч единиц).

В текущем году пик импорта наблюдался в мае (87,4 тыс. ед.), после чего объемы сильно упали. Нынешний активный рост обусловлен ожидаемым повышением утилизационного сбора в октябре.

Всего за восемь месяцев 2024 года в страну было ввезено 578,8 тыс. новых легковых машин. Это на 52,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.