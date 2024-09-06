В России подорожали шины

По данным аналитиков, с июля по август текущего года в России заметно подорожали всесезонные автомобильные шины. Цена на них выросла на 7,4%. Зимние шины при этом подорожали на 2,8%, летние — на 0,8%.

В России подорожали шины. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ .

По данным аналитиков, с июля по август текущего года в России заметно подорожали всесезонные автомобильные шины. Цена на них выросла на 7,4%. Зимние шины при этом подорожали на 2,8%, летние — на 0,8%.

Отмечается, что всесезонные шины в России за месяц подорожали в среднем с 13,7 тыс. рублей до 14,8 тыс. рублей, зимние — с 8,8 тыс. рублей в июле до 9 тыс. рублей в августе, летние — с 9,8 тыс. рублей до 9,9 тыс. рублей.