В Нижнем городском саду начали устанавливать новый мостик

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщал, что Нижний городской сад откроется до 30 сентября.

В Нижнем городском саду в Рязани частично проложили дорожки и начали устанавливать новый мостик. На месте работ корреспондент РЗН. инфо побывал в пятницу, 6 сентября.

Со стороны улицы Ленина реставрируют входную группу, частично проложили тротуар. На всей территории сада установили фонари. Со стороны улицы Садовой высадили деревья и газон, сделали дорожки. Помимо этого, появился туалет, смотровая площадка, турники.

Напомним, подрядчик должен установить восьмиметровый детский игровой комплекс, ограждения и покрытие для спортплощадок, доделать малую архитектурную форму «Дворянский мост». Кроме того, планируется обустроить клумбы у главного входа, благоустроить и озеленить территорию, установить скамейки, урны, звуковое сопровождение.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщал, что Нижний городской сад откроется до 30 сентября.