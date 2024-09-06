В Минобороны сообщили о потерях ВСУ на Курском направлении
Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 300 человек и 12 единиц бронетехники. Российскими войсками отражены две украинские атаки в направлении Матвеевки и Ольговки.
В Минобороны сообщили о потерях ВСУ на Курском направлении. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале министерства.
Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 300 человек и 12 единиц бронетехники.
Российскими войсками отражены две украинские атаки в направлении Матвеевки и Ольговки.
Отмечается, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10400 военнослужащих.