В мэрии рассказали, как будут работать школы, в которых расположены УИК

Отмечается, что в этом году участки расположены в восьми школах.

В мэрии рассказали, как будут работать школы, в которых расположены избирательные участки. Об этом пресс-служба администрации сообщила редакции РЗН.Инфо.

Отмечается, что в этом году УИК расположены в восьми школах.

Там, где имеется возможность организовать отдельные входы на участки, то учебный процесс пройдет в штатном режиме.

В других — организуют День театра, День здоровья и другие выходные мероприятия.

Напомним, в Рязанской области стартовали трехдневные выборы.