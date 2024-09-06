В массовом ДТП в Рязанской области пострадали двое детей

Отмечается, что авария случилась в четверг, 5 сентября, на 327-ом километре трассы М5 «Урал» в Путятинском районе.

В массовом ДТП в Рязанской области пострадали двое детей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что авария случилась в четверг, 5 сентября, на 327-ом километре трассы М5 «Урал» в Путятинском районе.

24-летний житель города Сасово на «ВАЗ-2110» столкнулся с «Киа Оптима», с грузовым автомобилем «Скания» и с «Ладой Калина».

В результате происшествия пассажиры автомобиля «ВАЗ-21110» — 21-летняя жительница города Сасово и двое несовершеннолетних детей в возрасте трех и пяти лет были госпитализированы.

Проводится проверка.