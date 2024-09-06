В Каменске-Уральском 28-летний боец ЧВК «Вагнер» погиб в ДТП во время погони

В Каменске-Уральском 28-летний боец ЧВК «Вагнер» погиб в ДТП во время погони полиции. Об этом сообщает издание KU66.RU .

ДТП произошло 31 августа. По данным издания, мужчина разбился во время погони. Он не остановился по требованию полиции и пытался скрыться на BMW. Силовики начали преследование.

На высокой скорости водитель не справился с управлением, съехал с дороги, врезался в столб и перевернулся. Мужчина скончался на месте.

Его похоронили 6 сентября. Отмечается, что за время службы в специальной операции его наградили медалью «За отвагу» и «Черным крестом» ЧВК «Вагнер», также медалью «За взятие Бахмута».