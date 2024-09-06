В Госдуме предложили перевести детей мигрантов на платное обучение

Отмечается, что поправку хотят внести в статью 78 ФЗ «Об образовании».

В Госдуме предложили перевести детей мигрантов на платное обучение в детсадах, школах и техникумах. Об этом сообщает портал «ЦарьГрад» со ссылкой на депутата Ярослава Нилова.

Отмечается, что поправку хотят внести в статью 78 ФЗ «Об образовании».

По его словам, количество детей иностранцев в классах заметно снижает качество образования российских учеников.

Нилов подчеркнул, что часто такие учащиеся не знают русский язык.