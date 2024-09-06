У рязанца арестовали «Toyota Land Cruiser»

Мужчина накопил задолженность в 521 тысячу рублей.

У рязанца арестовали «Toyota Land Cruiser» за долги по штрафам. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на УФССП по региону.

Отмечается, что у жителя села Криуша Клепиковского района накопился долг в 521 тысячу рублей по кредитным обязательствам, налоговым платежам, штрафам за нарушение правил дорожного движения.

Сотрудники ГАИ наложили арест на иномарку, принадлежащую нарушителю.

После этого он погасил задолженность в полном объеме.