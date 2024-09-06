Троих рязанцев осудят за кражу более 20 тонн дизельного топлива

Размер причиненного нефтеперарабатывающим организациям ущерба составил более 800 тысяч рублей.

Троих рязанцев осудят за кражу более 20 тонн дизельного топлива. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, с ноября 2023 по январь 2024 года обвиняемые при помощи специальной техники и приспособлений похитили более 20 тонн дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода «Рязань-Новки».

Размер причиненного нефтеперарабатывающим организациям ущерба составил более 800 тысяч рублей.

Рязанская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Им вменяют пп. «б», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Рязанский районный суд.

Напомним, ранее о краже более 20 тонн нефтепродуктов сообщили в социальных сетях.

Позже в полиции подтвердили эту информацию.