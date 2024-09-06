Троих рязанцев осудят за кражу более 20 тонн дизельного топлива. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, с ноября 2023 по январь 2024 года обвиняемые при помощи специальной техники и приспособлений похитили более 20 тонн дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода «Рязань-Новки».
Размер причиненного нефтеперарабатывающим организациям ущерба составил более 800 тысяч рублей.
Рязанская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Им вменяют пп. «б», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Рязанский районный суд.
Напомним, ранее о краже более 20 тонн нефтепродуктов сообщили в социальных сетях.
Позже в полиции подтвердили эту информацию.