Стали известны обстоятельства массового ДТП в Рязанской области

Напомним, авария случилась в четверг, 5 сентября, на 327-ом километре трассы М5 «Урал» в Путятинском районе.

Стали известны обстоятельства массового ДТП в Рязанской области. Об этом сообщает ИД «Пресса».

По данным издания, 24-летний водитель из Сасова на ВАЗ-2110 обгонял грузовик Scania с полуприцепом под управлением 37-летнего мужчины из Кораблина. При обгоне «десятку» занесло, на «встречке» машина врезалась в седан Kia Optima, на котором ехал 54-летний водитель из Москвы. После удара «десятка» по касательной столкнулась с грузовиком, который обгоняла, и с Lada Kalina, которой управлял 39-летний водитель из Шацка.

Напомним, авария случилась в четверг, 5 сентября, на 327-ом километре трассы М5 «Урал» в Путятинском районе. В результате пассажиры автомобиля «ВАЗ-21110» — 21-летняя жительница города Сасово и двое несовершеннолетних детей в возрасте трех и пяти лет были госпитализированы.