Очевидцы сообщили, что в ДТП на Московском шоссе пострадал пятилетний ребенок
По данным очевидцев, виновник аварии был пьян.
Очевидцы сообщили, что в ДТП на Московском шоссе пострадал пятилетний ребенок. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщил Telegram-канал «Рзн Лайф».
По информации очевидцев, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.
На кадрах видно, как мужчина, предположительно отец пострадавшего, избивает водителя.
Официально ситуацию не прокомментировали.
Напомним, ранее стало известно, что на Московском шоссе в Рязани произошло ДТП.