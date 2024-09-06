Очевидцы сообщили, что в ДТП на Московском шоссе пострадал пятилетний ребенок

По данным очевидцев, виновник аварии был пьян.

Очевидцы сообщили, что в ДТП на Московском шоссе пострадал пятилетний ребенок. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщил Telegram-канал «Рзн Лайф».

По информации очевидцев, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

На кадрах видно, как мужчина, предположительно отец пострадавшего, избивает водителя.

Официально ситуацию не прокомментировали.

Напомним, ранее стало известно, что на Московском шоссе в Рязани произошло ДТП.