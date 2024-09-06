Рязанские полицейские выдворили из России восемь иностранцев

Отмечается, что трое из них недавно освободились из исправительных колоний на территории Рязанской области и подлежали депортации.

Рязанские полицейские выдворили из России восемь иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С 5 по 6 сентября на основании решений судов и Минюста России полицейские выдворили и депортировали 8 уроженцев стран ближнего зарубежья, которые последнее время размещались в Центре временного содержания.

Отмечается, что трое из них недавно освободились из исправительных колоний на территории Рязанской области и подлежали депортации.

Пять человек ранее находились в регионе на нелегальном положении.

В сопровождении полицейских и судебных приставов иностранцы выехали в аэропорт «Домодедово» для дальнейшей отправки за свой счет в страны гражданской принадлежности.