Рязанцы пожаловались на негерметичный мусоровоз, из которого выливаются отходы

О проблеме сообщили жильцы по адресу Олимпийский городок 4.

Рязанцы пожаловались на негерметичный мусоровоз, из которого выливаются отходы. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщили читатели в редакцию РЗН. Инфо.

О проблеме рассказали жильцы по адресу Олимпийский городок 4. По их словам, люди постоянно страдают от невыносимого запаха, который остается после вывоза мусора.

Местные жители добавили, что мусоровозы с негерметичными баками курсируют по маршрутам Октябрьского и Советского районов Рязани.