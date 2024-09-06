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Рязанца осудят за пост в соцсетях
По данным следствия, рязанец 1969 года рождения разместил в соцсетях негативные комментарии, содержащие заведомо ложную информацию о действиях российских военнослужащих в рамках специальной военной операции.

Рязанца осудят за пост в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, рязанец 1969 года рождения разместил в соцсетях негативные комментарии, содержащие заведомо ложную информацию о действиях российских военнослужащих в рамках специальной военной операции.

Оперативное сопровождение расследования осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.