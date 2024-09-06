Россельхознадзор предупредил рязанцев о двух некачественных ветпрепаратах

Это лекарства «Амоксистим 50%" и «Докстистим к».

Россельхознадзор предупредил рязанцев о двух некачественных ветпрепаратах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено несоответствие качества образцов препаратов «Амоксистим 50%" (серия 011/2-24, срок годности 03.2027) и «Докстистим к» (серия 046/10-5-23, срок годности 09.2027) производства ООО «Биостим».

В случае обнаружения этих лекарств на территории Рязанской области необходимо изъять их из обращения.