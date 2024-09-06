РЭСК предупредил рязанцев о мошенничестве от имени компании

РЭСК предупредил рязанцев о мошенничестве от имени компании.

Отмечается, что работники Рязанской энергетической сбытовой компании не производят обзвон в целях оформления льгот, активации скидок, получения персональных данных, запроса данных банковских карт.

При получении подозрительных сообщений в мессенджерах, соцсетях, звонков на мобильный или городской телефон, когда неизвестный представляется сотрудником ПАО «РЭСК», не сообщайте никакую информацию, не предпринимайте никаких действий.

Нужно сразу же прекращать разговор или переписку.