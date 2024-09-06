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Основатель Telegram Павел Дуров сделал первое заявление после ареста
Его удивили обвинения, которые ему предъявляют французские власти.

Основатель Telegram Павел Дуров сделал первое заявление после ареста. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на его канал.

Отмечается, что его удивили обвинения, которые ему предъявили во Франции.

По словам Дурова, у сервиса есть собственный официальный представитель в Евросоюзе, который занимается приемов запросов из стран блока.

Напомним, Дурова задержали 25 августа в Париже.