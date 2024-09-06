Опубликован прогноз погоды на 7 сентября в Рязанской области

Температура воздуха по области ночью опустится до +4, +9 градусов, днем поднимется до +21, +26 градусов.

Опубликован прогноз погоды на 7 сентября в Рязанской области. Он появился на сайте регионального ГУ МЧС.

В субботу, 7 сентября, в регионе будет малооблачно. Без осадков.

Ветер ночью переменный, 1-6 метров в секунду, днем северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью опустится до +4, +9 градусов, днем поднимется до +21, +26 градусов.