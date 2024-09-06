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На трассе М-5 под Рязанью произошло ДТП
Авария произошла в пятницу, 6 сентября, около поворота на совхоз Рязанский.

На трассе М-5 под Рязанью произошло ДТП. Об этом РЗН. Инфо сообщил очевидец.

Авария произошла в пятницу, 6 сентября, около поворота на совхоз Рязанский. По словам очевидцев, столкнулись «ГАЗель» и фура. На месте работают сотрудники МЧС, медики и полицейские.

«Водителя „ГАЗели“ вытащили спасатели», — рассказала читательница.

На месте образовалась пробка.

Ранее трассу М-5 в сторону Рязани перекрыли из-за ДТП.