На трассе М-5 под Рязанью произошло ДТП

Авария произошла в пятницу, 6 сентября, около поворота на совхоз Рязанский.

На трассе М-5 под Рязанью произошло ДТП. Об этом РЗН. Инфо сообщил очевидец.

Авария произошла в пятницу, 6 сентября, около поворота на совхоз Рязанский. По словам очевидцев, столкнулись «ГАЗель» и фура. На месте работают сотрудники МЧС, медики и полицейские.

«Водителя „ГАЗели“ вытащили спасатели», — рассказала читательница.

На месте образовалась пробка.

Ранее трассу М-5 в сторону Рязани перекрыли из-за ДТП.