На форуме древних городов в Рязани выступили симфонический оркестр и Филипп Беликов

Тема седьмого форума — культурное наследие древних городов.

В пятницу, 6 сентября, на главной сцене Лыбедского бульвара в Рязани для гостей седьмого Международного форума древних городов выступил Рязанский губернаторский симфонический оркестр под руководством Сергея Оселкова. На концерте побывал корреспондент РЗН. Инфо.

Ведущие мероприятия поприветствовали гостей и жителей города. «Сегодня Рязань принимает делегации стран мира, основанных более 500 лет назад. Тема седьмого форума — культурное наследие древних городов. Неофициальным символом в 2024 году является ожерелье, что не случайно, ведь история происхождения украшения уходит в далекую древность, где каждый элемент убранства человека обладал сакральным смыслом», — отметили ведущие.

Губернаторский оркестр вместе с Рязанским государственным академическим русским народным хором имени Попова исполнили гимн форума древних городов «Дружат города».

Под сопровождение оркестра выступили солисты Рязанской области, в том числе Ирина Комзева, Татьяна Тураева, финалист шоу «Голос», студент РязГМУ Мадж Акрут, а также вокальные ансамбли «L-Kids Music» и РязГМУ. Последний исполнил песню «Матушка Земля» на семи языках.

Также для жителей и гостей города выступили Рязанский губернаторский симфонический оркестр совместно с Санкт-петербургским диджеем Филиппом Беликовым (DJ FEEL). Кроме того, зрители увидели музыкальный спектакль «Сказание о любви» — история святых Петра и Февронии.

Отметим, что на Лыбедском бульваре работали этно-шатры. В шатре от Индии жители и гости города могли пройти гвоздетерапию, попробовать национальный чай, увидеть мастер-класс по мехенди. Также культуру своего народа представил Узбекистан. Жители могли примерить костюмы и сделать в них фото.

Из шатра из Рязани «Народная губерния» звучали частушки. Там жители могли изготовить куклу, попробовать поработать на ткацких станках, познакомиться с Шацкими обычаями.

Также на территории бульвара работали выставка картин, мастерские росписи по дереву и созданию картин в технике акварель и гуашь, мастерские керамики, гончарная школа. Помимо этого, жители и гости могли сфотографироваться с ходулистами.

Напомним, что в субботу, 7 сентября, концертная программа форума продолжится. Она начнется в 11:00. Ее кульминацией станет выступление заслуженного артиста России Валерия Сюткина в 21:00.

Возрастное ограничение — 0+.