Аналитика МТС Travel: спрос на отели в Рязани летом 2024 года вырос в 1,5 раза

Аналитики МТС Travel и Bronevik.com проанализировала направления для летнего отдыха внутри страны. В число самых бюджетных направлений для летних путешествий вошла Рязань. Средний чек проживания в отелях и других объектах размещения областной столице составил 3500 рублей за ночь, а средний чек по стране — 5 300 рублей. Благодаря высокой ценовой доступности спрос на отели в Рязани вырос в 1,5 раза.

Поводов у туристов, посещавших Рязанскую область этим летом, было немало. Путешественники приезжают посмотреть на Рязанский кремль, поискать в историческом центре все скульптуры из серии «Грибы с глазами», побывать в музее-усадьбе физиолога Ивана Павлова, съездить в бывшую столицу татарского ханства город Касимов или отправиться на фестиваль воздухоплавания «Небо России».

«В Рязанской области хорошо развита дорожная сеть, расстояния сравнительно небольшие, по пути всегда можно найти, где перекусить или остановиться на ночлег. В этом смысле гибкая ценовая политика в отелях, расходы на оплату которых являются одной из главных строк в бюджете путешественника, однозначно привлекает туристов. И главное, везде на этих туристических маршрутах есть связь. Поэтому можно использовать путеводитель МТС, который мы запустили этим летом — ссылка на него приходит иногородним в приветственном SMS-сообщении», — отмечает директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Снять отель на двоих в сутки в Рязани стоило в среднем 3,5 тысячи рублей. Примерно в том же диапазоне Краснодар, Иркутск, Астрахань, Смоленск, Вологда, Тверь и Ростов Великий.

А самым бюджетным в этом туристическом сезоне оказался Рыбинск Ярославской области — средняя стоимость проживания в сутки составила здесь 3 200 рублей.

Самое дорогое жилье летом можно было арендовать на курортах близ Сочи — в Сириусе (10 700 рублей в сутки), на Красная Поляне (10 200 рублей в сутки) и в Адлере (8 600 рублей в сутки), а также в курортных городах Калининградской области Зеленоградске (10 000 рублей в сутки) и Светлогорске (8 600 рублей в сутки).