40-летнего рязанца осудили за неуплату алиментов

Суд назначил сасовцу наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства.

40-летнего рязанца осудили за неуплату алиментов. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на Сасовскую прокуратуру.

Суд установил, что с 2023 года подсудимый должен был платить алименты на несовершеннолетнего ребенка. Но он уклонялся от своей обязанности и материальной помощи не оказывал. За это его привлекли к административной ответственности, но мужчина продолжал не платить алименты.

Подсудимый свою вину признал.

Суд назначил сасовцу наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.