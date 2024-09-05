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YouTube перестанет рекомендовать подросткам ролики, навязывающие идеалы красоты
Также алгоритмы перестанут продвигать среди молодых людей материалы, демонстрирующие ненасильственные формы агрессии, такие как запугивание.

YouTube перестанет рекомендовать подросткам ролики, навязывающие идеалы красоты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный блог компании.

В сообщении говорится, что видеохостинг вводит ограничения на повторные рекомендации видео, в которых сравниваются физические особенности людей, а также идеализируются определенные типы внешности, уровни физической подготовки или масса тела.

Также алгоритмы перестанут продвигать среди молодых людей материалы, демонстрирующие ненасильственные формы агрессии, такие как запугивание.