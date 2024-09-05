В Санкт-Петербурге мигрант сбил пятилетнюю девочку и «подозрительно» трогал ее за ноги

В Санкт-Петербурге мигрант сбил пятилетнюю девочку и «подозрительно» трогал ее за ноги. Об этом сообщают «Плохие новости»

На кадрах видно, что после удара об автомобиль ребенок получил тяжелые травмы и лежал на асфальте. Пока очевидцы дожидались врачей скорой помощи — виновник также следил за девочкой.

Отмечается, что некоторым прохожим показалось, что мужчина «довольно странно наглаживал» ребенка по ногам.

Девочку госпитализировали с травмой позвоночника.